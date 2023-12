Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 17 de diciembre, se convocó a una movilización para pedir justicia por Gimena Extremador, la joven chubutense que estaba radicada junto a sus hijos en la ciudad de Las Heras y que encontró la muerte cuando fue apuñalada en reiteradas oportunidades por Nelson Saldivia, un ex pastor que actualmente se encuentra detenido.

El reclamo de justicia ante este brutal femicidio tendrá su epicentro en la plaza San Martín de la localidad petrolera a partir de las 17 horas.

El femicidio tuvo lugar en la zona de chacras de Las Heras y el cuerpo de Gimena fue encontrado siendo comido por una jauría de perros, en la mañana del viernes pasado. Apenas horas después, Saldivia fue detenido en un procedimiento que se hizo en su morada.

Las Heras se moviliza nuevamente por Gimena

Un mes atrás, tras conocerse el femicidio, los habitantes de Las Heras realizaron una marcha en reclamo de Justicia entre la comisaría local y el Juzgado, que estuvo encabezada por la madre de la joven, Gabriela Extremador, bajo la consigna “Ni una menos” y “Vivas nos queremos”.

En sus redes sociales, la mujer publicó un texto para despedir a su hija: “Hija mía, me arrancaron el corazón con lo que te hicieron, mi vida ya no es la misma, mi dolor durará hasta el último día que suspire pero no voy a descansar hasta que haya justicia“.

Y agregó: “Te amo con todo mi ser, fuiste y serás mi bella princesa hija mía, siempre recordaré nuestras charlas, nuestros mates, tus ilusiones, tu alegría que hacías brillar mi vida, nuestros enojos y también nuestros abrazos. Quedé muerta en vida pero me levantaré por tus hijos que hoy me necesitan. Te amaré eternamente“.