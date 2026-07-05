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Una colisión múltiple entre tres vehículos se registró este sábado por la tarde sobre la Avenida de los Mineros, en Río Turbio. El siniestro vial ocurrió pasadas las 18:00 horas y tuvo como protagonistas a un Renault Megane, un Fiat Palio y un Chevrolet Corsa Classic.

De acuerdo con fuentes policiales, el Renault Megane impactó contra los otros dos vehículos por causas que se investigan. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron personas lesionadas ni ocupantes atrapados.

Tras el accidente, personal de la División Cuartel IX de Bomberos acudió al lugar para realizar tareas preventivas. Debido a una importante pérdida de fluidos sobre la calzada, los efectivos desconectaron la batería del vehículo que originó el siniestro con el objetivo de eliminar posibles riesgos eléctricos y garantizar la seguridad en la zona.

Una vez asegurada la escena y recabados los datos de los propietarios de los vehículos involucrados, el operativo finalizó.