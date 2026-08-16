Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la ciudad de Las Heras se investiga un presunto episodio de violencia de género ocurrido luego de la salida de un local bailable ubicado en la intersección de las calles Ameghino y San Martín. La denuncia se llevó a cabo en la Comisaría Segunda.

De acuerdo con la denuncia radicada el 15 de agosto, alrededor de las 8, una adolescente de 16 años salió de “Irlanda Club” y, mientras circulaba por la avenida Perito Moreno, entre las calles Ameghino y Sarmiento, habría sido interceptada por su expareja, un joven de 19 años.

Según el relato aportado por la madre de la adolescente, el joven se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux. En ese contexto, le habría solicitado a su hija en reiteradas ocasiones que lo acompañara. Ante la negativa de la adolescente, el joven habría descendido del vehículo, intentado sujetarla y hacerla ingresar por la fuerza al rodado.

La denuncia sostiene que, cuando la adolescente comenzó a pedir auxilio a los gritos, el joven le habría tapado la boca para evitar que fuera escuchada. Luego, la menor le habría solicitado que la llevara a su domicilio, aunque el joven se habría negado y le habría expresado su intención de trasladarse junto a ella hasta una vivienda para conversar. La adolescente habría accedido a trasladarse hasta ese lugar.

Siempre de acuerdo con la información dada a conocer por parte de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, durante el trayecto el joven habría besado a la adolescente y le habría mordido el labio inferior, provocándole una lesión.

Una vez en el domicilio, la adolescente habría manifestado que no quería ingresar. Ante esa situación, el joven se habría ofuscado y comenzado a comportarse de manera violenta. Antes de que la menor pudiera continuar hablando, le habría propinado más de un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera al suelo y que la parte posterior de su cabeza impactara contra una pared.

La denuncia de la madre de la chica agrega que, mientras la adolescente se encontraba tendida en el suelo, el joven habría comenzado a arrastrarla por el piso con la intención de llevarla hacia el interior de la camioneta. La menor habría pedido ayuda a los gritos ante la situación.

El pedido de auxilio habría sido escuchado por la hermana menor de edad del joven y por el padre, un hombre de aproximadamente 60 años. Ambos habrían intervenido en ese momento y logrado que el joven cesara con la agresión.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.