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Una vecina de 64 años de la localidad de Las Heras perdió $800.000 luego de una estafa. La mujer había buscado asesoramiento de supuestos empleados de Naranja X para pagar su tarjeta de crédito, pero terminó realizando tres transferencias a cuentas de terceros.

Según la denuncia realizada el lunes, el contacto se produjo el 26 de octubre, cerca de las 9, mediante WhatsApp y una videollamada. Quienes la atendieron la guiaron para transferir $450.000, $150.000 y $200.000.

Después de completar las operaciones, no recibió la acreditación que esperaba y advirtió que había sido engañada. La causa fue caratulada quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras.

Denunciaron otro engaño con un alquiler temporario

En un segundo caso, una asesora comercial independiente de la ciudad lasherense denunció que pagó una seña por un alojamiento ofrecido en Facebook y luego descubrió que el lugar no existía.

La mujer, de 28 años, contó que publicó una búsqueda de alquiler temporario para seis personas. Un usuario que se identificó como “Ramos José” le ofreció una estadía de seis noches por $450.000 y pidió un adelanto del 20%, equivalente a $90.000.

La responsable de la empresa para la que trabaja la denunciante transfirió ese monto desde su cuenta bancaria a una cuenta de Billetera Pai. Al día siguiente, cuando fueron al domicilio indicado y no obtuvieron respuesta del supuesto propietario, comprobaron que el alojamiento no existía.

La denuncia también quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N º 1.