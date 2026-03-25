Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las Heras atraviesa este miércoles 25 de marzo una jornada marcada por fuertes vientos, bajo alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional y con advertencias específicas de la Administración General de Vialidad Provincial por el impacto en la circulación.

Durante la mañana, el viento ya se presenta con intensidad en la localidad, con velocidades sostenidas cercanas a los 50 km/h y ráfagas que comienzan a generar complicaciones. Según el pronóstico, las condiciones se mantendrán variables durante media mañana, pero con tendencia a intensificarse.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se fortalecerá a partir del mediodía y se sostendrá durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En Las Heras, la jornada estará dominada por el viento durante toda la tarde, con el momento más crítico previsto hacia las 16 horas.

En paralelo, el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) advirtió que el escenario será especialmente complejo en la red vial. El reporte técnico indica que las mayores intensidades se registrarán alrededor de las 16:00, con condiciones de temporal a temporal fuerte y un nivel de riesgo muy alto a extremo para la transitabilidad. En esas franjas, las ráfagas podrían ubicarse entre los 100 y 110 km/h.

Ante este panorama, desde la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar las precauciones, reducir la velocidad, asegurar la carga y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, no se descarta la implementación de restricciones preventivas en rutas, de acuerdo a la evolución del viento.

En Las Heras, la jornada estará dominada por el viento durante toda la tarde, con el momento más crítico previsto hacia las 16 horas, y una mejora gradual hacia la noche.