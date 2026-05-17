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Un importante operativo policial realizado en la ciudad de Las Heras permitió avanzar en la investigación de un millonario robo ocurrido días atrás en un comercio del barrio Güemes, donde delincuentes sustrajeron una gran cantidad de bebidas alcohólicas, energizantes y equipamiento comercial de alto valor económico.

El procedimiento se concretó durante la mañana del viernes y estuvo encabezado por personal de la División de Investigaciones (DDI) local, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1. El allanamiento se llevó adelante cerca de las 7:30 horas en una vivienda ubicada en la manzana 232, solar 03, del barrio Malvinas, específicamente en un departamento situado en la parte trasera del inmueble.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz se pudo establecer que el resultado del operativo fue positivo y permitió el secuestro de una importante cantidad de elementos presuntamente vinculados al hecho investigado. Entre los objetos recuperados figuraban bebidas alcohólicas de distintas marcas, bebidas energizantes, una botella de whisky importado marca Johnnie Walker Red Label, prendas de vestir, mochilas, un teléfono celular, zapatillas deportivas, camperas y una máquina hielera marca Turboblender de 18 kilos.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo de la División DDI mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su procedencia y posible relación directa con el robo denunciado días atrás.

Uno de los objetos secuestrados por las autoridades. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Además del secuestro de los objetos, la Justicia dispuso que un hombre de 46 años, actualmente desempleado, establezca domicilio y quede supeditado a la causa por el delito de robo. Si bien hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su grado de participación, el avance de la investigación permitió a los efectivos reunir elementos suficientes para solicitar la medida judicial.

El hecho que originó la investigación había sido denunciado la semana pasada por un comerciante de la ciudad ante la División Comisaría Segunda. Según relató la víctima, alrededor de las 9:30 de la mañana se presentó en su local con la intención de iniciar la jornada laboral y descubrió que autores desconocidos habían ingresado durante la madrugada al primer piso del edificio, un sector que actualmente se encuentra en construcción.

La escena daba cuenta de un ingreso violento. La puerta de acceso estaba dañada y el interior evidenciaba un importante faltante de mercadería y equipamiento. Entre los elementos sustraídos se encontraban whiskys importados de elevado valor económico, bebidas alcohólicas varias y una máquina de fabricar hielo que, según trascendió, todavía no había sido utilizada.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el trabajo de la DDI incluyó relevamiento de testimonios, tareas de inteligencia criminal y análisis de distintos elementos que permitieron orientar rápidamente la pesquisa hacia el domicilio allanado. La recuperación parcial de los objetos robados fue considerada un avance significativo dentro de la causa.