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Un procedimiento llevado adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras permitió avanzar en una causa por robo que se encuentra bajo investigación judicial. El operativo se realizó este lunes en un taller metalúrgico ubicado en la Zona de Chacras Sur y culminó con resultados positivos, ya que los efectivos lograron secuestrar distintos elementos considerados de interés para el expediente.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, la diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras, en el marco de una investigación destinada a esclarecer un hecho contra la propiedad ocurrido en la localidad. Con la autorización judicial correspondiente, los investigadores inspeccionaron minuciosamente el predio en busca de objetos vinculados a la causa.

Dos agentes durante el procedimiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante el allanamiento, el personal policial encontró y secuestró once caños tipo tubing, elementos que ahora serán sometidos a las actuaciones procesales pertinentes para determinar su origen y su posible relación con el robo investigado.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y sin incidentes, permitiendo reunir nuevas evidencias que fortalecerán la investigación en curso. El material incautado quedó a disposición del magistrado interviniente y será incorporado al expediente como parte de las pruebas recolectadas.

Como consecuencia del procedimiento, el propietario del taller metalúrgico fue debidamente notificado de la medida judicial y debió fijar domicilio, quedando supeditado a la causa mientras avanzan las actuaciones. Por el momento no trascendieron mayores detalles respecto de la investigación, debido a que continúa bajo reserva judicial.

Desde la División de Investigaciones señalaron que este tipo de diligencias forman parte del trabajo permanente que desarrolla la fuerza para esclarecer delitos contra la propiedad y recuperar elementos denunciados como sustraídos.