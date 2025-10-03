Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incidente de violencia se registró en la noche del 2 de octubre en una vivienda del barrio 2 de Abril de la localidad de Las Heras, donde una mujer de 67 años fue atacada por un hombre que le exigía dinero. Según la denuncia, presentada en las instalaciones de la Comisaría Primera, el agresor fue a reclamar una deuda.

La damnificada identificó al violento como Pierrastegui, quien se presentó de forma espontánea en su domicilio y le exigió que le entregara dinero. Ante la negativa de la mujer, quien explicó que aún no había cobrado, el agresor la sujetó del cuello y le advirtió que volvería. Posteriormente, se retiró del lugar a bordo de un vehículo.