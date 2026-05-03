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Un robo de gran escala sacudió a los yacimientos ubicados sobre la Ruta Provincial 43, en la zona norte de Santa Cruz, donde delincuentes se llevaron más de una tonelada de cable de cobre y dejaron instalaciones destruidas.

El ataque ocurrió en sectores operativos del corredor petrolero que une Las Heras con Pico Truncado. Según datos a la que tuvo acceso La Opinión Austral, los autores no solo sustrajeron el tendido eléctrico, sino que arrasaron con la infraestructura al cortar postes con motosierra y desmontar tramos completos de las líneas.

En uno de los puntos afectados, a unos 45 kilómetros de Las Heras, se llevaron alrededor de 300 metros de cable de 35 mm² y más de 1.600 metros de cable de mayor diámetro, lo que equivale a unos 825 kilos de cobre.

Las pericias preliminares en la zona evidenciaron la magnitud de la logística empleada. Además de los daños estructurales y el desmantelamiento de las líneas, los especialistas detectaron huellas de vehículos y rastros de arrastre, elementos que dan cuenta de una operación coordinada y de larga duración en el correo petrolero.

El sabotaje afectó directamente a la actividad extractiva, provocando la salida de servicio de cuatro pozos identificados cómo CnE-693, CnE-682, CnE-713 y CnE-1260. Está parálisis operativa representa una caída en la producción estimada en 2,9 metros cúbicos diarios del crudo.

Pero la seguidilla no se detuvo allí. Según pudo conocer La Opinión Austral, además de los daños antes mencionados, se registró otro hecho a apenas 31 kilómetros de distancia, sobre el mismo corredor petrolero. En esta segunda incursión, los delincuentes sustrajeron otros 900 metros de cable de cobre, lo que representa un botín de aproximadamente 275 kilos de material. Si bien en este caso no se reportó una afectación directa en la producción, el hallazgo de marcas de escalamiento en Las estructuras confirmó que los autores emplearon la misma modalidad delictiva.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras. En el terreno trabajó personal de la Seccional Segunda de Policía, a cargo de la comisario Rocío Guardo, que realizó las primeras diligencias tras el golpe en los yacimientos. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados por el millonario robo que volvió a exponer la vulnerabilidad de las instalaciones petroleras en la región.