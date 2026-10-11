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Durante la mañana de este domingo, un nuevo siniestro vial provocado por la presencia de fauna silvestre volvió a encender las alarmas en el norte de la provincia de Santa Cruz, cuando un automóvil terminó despistado a un costado de la calzada tras colisionar violentamente contra un guanaco.

Según pudo saber La Opinión Austral, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 36 de la Ruta Provincial N° 43, un tramo vital para la conectividad petrolera y comercial entre las localidades de la zona. Por allí circulaba un automóvil marca Toyota Corolla cuando el animal irrumpieron sobre la cinta asfáltica de manera imprevista, sin darle al conductor el margen de tiempo necesario para realizar una maniobra de esquive. Como consecuencia del inevitable impacto, el vehículo perdió la estabilidad y terminó despistándose hacia la banquina.

Apenas recibida la alerta de emergencia, los efectivos de la División Cuartel 11° de Bomberos con asiento en Las Heras se desplazaron hacia el lugar de los hechos. El operativo de asistencia se extendió entre las 11:05 y las 11:55 horas de este domingo, desarrollándose en un marco de fluida coordinación con el personal de la Comisaría local y los equipos médicos de guardia.

Al arribar al sitio del siniestro, los servidores públicos procedieron a realizar el resguardo preventivo del perímetro y del automóvil siniestrado. Como parte de los protocolos estandarizados de seguridad operacional para evitar principios de incendio u otros riesgos derivados del choque, los bomberos efectuaron la desconexión inmediata de la batería del Toyota Corolla, al tiempo que verificaron la ausencia de pérdidas de fluido o elementos que pusieran en peligro a los transeúntes.

En paralelo, los profesionales de la salud del hospital de Las Heras brindaron los primeros auxilios en el lugar y dispusieron el traslado preventivo de dos personas que viajaban en calidad de acompañantes. Si bien no se registraron lesiones de gravedad a simple vista, la medida se adoptó para someter a los ocupantes a exámenes médicos complementarios y descartar cualquier complicación traumatológica derivada del fuerte sacudón.