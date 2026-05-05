Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una noche que pudo haber terminado en tragedia se resolvió sin víctimas gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia en la localidad de Las Heras. Un incendio declarado en una vivienda del Barrio Sanidad movilizó a personal de bomberos y fuerzas de seguridad, en un operativo que logró contener las llamas antes de que el daño fuera mayor.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro se registró durante la noche del lunes en un inmueble ubicado en la chacra conocida como “Don Torres”, una zona donde conviven construcciones familiares y espacios rurales, en un entramado típico de las localidades del norte santacruceño. El alerta dio paso a la inmediata salida de una dotación de la División Cuartel 11°, que se dirigió al lugar con su unidad operativa.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se había desarrollado en una edificación de un ambiente, construida en mampostería, con techo de chapa y tirantería de madera. Este tipo de estructuras, frecuentes en la región, suelen presentar una rápida propagación del fuego debido a la combinación de materiales, lo que obliga a una intervención técnica y urgente.

La maniobra de extinción se desplegó de manera coordinada. Los bomberos utilizaron una línea de ataque de 38 milímetros con su correspondiente lanza para combatir las llamas de forma directa, mientras que, en paralelo, se empleó un bichero para remover escombros y evitar la reactivación de focos ígneos ocultos entre los restos de la estructura.

El trabajo fue preciso y sostenido. Cada movimiento estuvo orientado a asegurar la extinción total del incendio, una etapa clave en este tipo de intervenciones para evitar que el fuego resurja horas más tarde, algo que no es infrecuente en construcciones afectadas.

El resultado fue positivo: no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, y la dotación regresó a la dependencia sin novedades en cuanto al personal ni al material operativo. Un dato que no es menor si se tiene en cuenta el riesgo inherente a este tipo de escenarios.

El operativo contó además con la participación del Jefe de la Dependencia, efectivos de la División Comisaría Segunda y el apoyo de Bomberos Voluntarios, quienes se sumaron con su propia unidad, reflejando el trabajo articulado que suele darse en este tipo de emergencias en el interior provincial.