Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un exitoso rescate animal se llevó a cabo en la localidad de Las Heras, donde personal de la División Cuartel 11° de Bomberos logró salvar a un caballo de gran tamaño que había caído en un pozo de aproximadamente 4 metros de profundidad, en la zona de Chacras Sur.

El operativo se desarrolló tras recibir el alerta sobre la caída del equino, que se encontraba atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios. De inmediato, se desplegaron los móviles 315 y 1141, con personal especializado en este tipo de intervenciones.

Para concretar el rescate, los bomberos utilizaron fajas y grilletes, elementos fundamentales para asegurar al animal y evitar que sufriera lesiones durante la maniobra. Desde la Superintendencia de Bomberos destacaron que el procedimiento requirió precisión y trabajo coordinado debido al tamaño y peso del caballo.

Además, el operativo contó con el apoyo clave de una hidrogrúa perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Heras, lo que permitió elevar al equino de manera segura desde el fondo del pozo.

Gracias al esfuerzo conjunto entre bomberos y personal municipal, el rescate se realizó con éxito y el caballo fue puesto a salvo, sin registrarse heridas de gravedad. El hecho fue destacado como un ejemplo de trabajo articulado y compromiso con el bienestar animal en la comunidad.