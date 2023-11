Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Las Heras y toda la provincia de Santa Cruz, no salen de la conmoción por un brutal femicidio que se registró en las últimas horas, por el que un hombre quedó detenido en la Comisaría Primera de la ciudad a la espera de ser indagado.

“Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada de lo que pasó“, es lo que dijo Nelson Saldivia, un comodorense que en su momento fue pastor evangélico cuando fue detenido por la Policía, horas después de que se supiera que había matado a una joven madre.

A partir de esa declaración, la Justicia de Las Heras y la Policía se encuentra recabando información para determinar como fueron las últimas horas en las que Gimena Extremador, una mujer de 29 años de edad fuera brutalmente asesinada de veinte puñaladas en diferentes partes del cuerpo y ser encontrada por un vecino de la zona de chacras cuando sus restos eran mutilados por una jauría de perros.

El suceso se registró en las afueras de la ciudad petrolera. Reconstruyendo la última semana con vida de Gimena, se supo que desde hace al menos tres días se había ausentado de su casa. Mantenía una relación de amistad con Saldivia y se investiga si durante todos esos días estuvieron juntos en la casa ubicada en la manzana 311 del barrio Calafate.

Nelson Saldivia, cuando todavía era pastor. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Más cerca en el tiempo, se pudo conocer que en la noche del jueves, Saldivia y Gimena habrían sido vistos por vecinos caminando en la zona y algunos indicaron que evidenciaron que ella ya tendría signos de haber sido agredida.

Respecto de Nelson Saldivia, se pudo saber que entre el 2014 y el 2018, al menos, fue el pastor del Centro Cristiano Para la Familia Casa de la Bendición, según lo que indicó la Jefatura de Culto de la Municipalidad a través del registro comunal. Por otro lado, fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, indicaron que contaba con algunos antecedentes en la ciudad por casos de violencia de género.

El cuerpo de Gimena fue hallado a, al menos 400 metros de la casa de Saldivia y se busca establecer si ella llegó al lugar sola para luego desplomarse o si fue acompañada por el ex pastor que la ultimó en ese lugar.

Luego de eso, Saldivia volvió a su casa y -según reconstruyó la Policía- limpió todo el interior. “Estaba todo increíblemente limpio“, indicó una alta fuente investigativa sobre el allanamiento que se hizo en la tarde del viernes. La mayor cantidad de manchas hemáticas detectadas por el luminol fueron encontradas en el baño de la morada, lugar donde habría comenzado el ataque o, al menos, donde el ex pastor intentó lavar todas las prendas de vestir. Además, en uno de los ambientes hallaron botellas de bebidas alcohólicas y unos 25 gramos de marihuana, se desconoce si el hombre, en su afán de limpiar la escena, pudo haber descartado más estupefacientes.

El frente de la vivienda, el día después. (FOTO: JORGE BILBAO/FM LAS HERAS 92.1)

El acusado, acorralado por las averiguaciones, ya se había encerrado en su casa y había colocado un candado para que nadie entrara. De igual manera, fue detenido y el viernes pasó la primera noche en las instalaciones de la Seccional Primera. Fuentes consultadas indicaron que no hubo sobresaltos o algo que hiciera pensar que no fuera una noche tranquila.

En la mañana del sábado, el Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Eduardo Quelín solicitó el sumario policial a la Comisaría Primera pero, hasta entrada la tarde no fue llamado a declarar, se presume que podría ser el lunes teniendo en cuenta las elecciones de este domingo, aunque al tratarse de una causa grave podría ser lo más pronto posible.

Una de las últimas fotos de Gimena Extremador. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Por otro lado, cerca del once de la mañana, los restos de Gimena fueron trasladados a la ciudad de Puerto Deseado, pasadas las seis de la tarde, las puertas de la Cochería Totino de Las Heras abrieron sus puertas para que sus seres queridos la despidan.

A través de las redes sociales, Gabriela Extremador, madre de Gimena hizo un sentido posteo: “Hija mía, me arrancaron el corazón con lo que te hicieron, mi vida ya no es la misma ,mi dolor durará hasta el último día que suspire pero no voy a descansar hasta que haya justicia. Te amo con todo mi ser, fuiste y serás mi bella princesa hija mía, siempre recordaré nuestras charlas, nuestros mates, tus ilusiones, tu alegría que hacías brillar mi vida, nuestros enojos y también nuestros abrazos. Quedé muerta en vida pero me levantaré por tus hijos que hoy me necesitan. Te amaré eternamente”. Mientras, la Policía continúa buscando datos para reconstruir el terrible suceso que sacudió a la provincia.