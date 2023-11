Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El brutal femicidio de una joven tiene en vilo a Las Heras y, en las últimas horas, la madre de la víctima abrió una nueva hipótesis en la que podría generar un giro en la causa.

Se trata del caso de Gimena Extremador, una joven chubutense que estaba radicada junto a sus hijos en la ciudad petrolera y que encontró la muerte cuando fue apuñalada en reiteradas oportunidades por Nelson Saldivia, un ex pastor que actualmente se encuentra detenido.

El femicidio tuvo lugar en la zona de chacras de Las Heras y el cuerpo de Gimena fue encontrado siendo comido por una jauría de perros, en la mañana del viernes pasado. Apenas horas después, Saldivia fue detenido en un procedimiento que se hizo en su morada.

Días después del suceso, se hizo una primera marcha en la que los vecinos se juntaron en la plaza San Martín, mismo lugar en el que se hizo este sábado una nueva movilización, en el marcho del 25N.

Un gran número de vecinos se acercó y marchó por las calles. En el lugar estuvo FM Las Heras 92.1 que tuvo la oportunidad de hablar con Gabriela Extremador, madre de Gimena. Ella dijo: “estamos acá por mi hija y por todas las mujeres que les arrebataron la vida. Esto se tiene que terminar”.

La mujer dijo una frase que abre una nueva teoría: “si bien el principal sospechoso ya está detenido, siento que no fue el único. Hubo más personas que cometieron este aberrante hecho” y se justificó: “este caso tuvo más participantes, no sé quienes fueron pero sé que fueron más. No creo que una persona sola cometa este tipo de hechos y que arrastre el cuerpo solo y lo descarte como si fuera un pedazo de basura. Le pido a la justicia que tomé cartas en el asunto y que investigue quien más mató a mi hija