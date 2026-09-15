Your browser doesn’t support HTML5 audio
La familia de Marcos Mateo Nicolás, un santacruceño de 39 años, solicita colaboración para dar con su paradero. El hombre se encuentra desaparecido desde hace 9 días y fue visto por última vez en la ciudad de Neuquén.
Su mamá, Silvia Nicolás, reside en Las Heras, Santa Cruz, y realizó la denuncia en la comisaría de esa localidad luego de que la familia perdiera todo tipo de contacto con Marcos y no pudiera localizarlo.
Según pudo saber La Opinión Austral, Marcos nació en Las Heras y es hijo de policías retirados. Actualmente residía en Neuquén, donde trabajaba como remisero. Al momento de su desaparición, se movilizaba en un Fiat Cronos modelo 2025, patente AG 304 YD.
De acuerdo con la información difundida, Marcos es de contextura robusta, tiene tez blanca, cabello rubio y ojos verdes.
La familia solicita a cualquier persona que pueda haberlo visto o que cuente con información sobre su paradero que se comunique de inmediato.
Quienes tengan algún dato pueden comunicarse al 2974 211727, al 911 o se ruega acercarse a la comisaría más cercana.
Desde su entorno remarcaron que cualquier información puede ser importante para encontrarlo y pidieron compartir la búsqueda para ampliar su alcance.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia