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La tranquilidad de la madrugada de lunes en la ciudad de Las Heras se vio interrumpida por un despliegue policial de magnitud en las inmediaciones de la calle Alem al 160.

Según pudo saber La Opinión Austral el operativo, que comenzó a registrarse apenas pasados cinco minutos de la una de la mañana, fue el corolario de una investigación que se inició pocas horas antes gracias al compromiso de la comunidad local.

Todo comenzó el domingo por la tarde, alrededor de las 16:30 horas, cuando el movimiento inusual de personas en una estructura icónica de la zona despertó las sospechas de los residentes. En la intersección de las calles Rivadavia y Frey, un grupo de vecinos advirtió que sujetos desconocidos entraban y salían de forma sospechosa de la base de una antena que perteneció originalmente a la petrolera estatal YPF, utilizada actualmente para comunicaciones.

La rápida denuncia al personal policial permitió que los efectivos de la División Comisaría Primera se hicieran presentes en el lugar. Tras un rastrillaje por las inmediaciones y el análisis de las cámaras de seguridad, los uniformados lograron interceptar a dos hombres cuyas características coincidían plenamente con las descritas por los denunciantes.

Los sospechosos, que se desplazaban a pie, llevaban consigo elementos de los cuales no pudieron acreditar propiedad, lo que facilitó su aprehensión inmediata. Según informaron fuentes policiales, el hecho de que se movilizaran caminando fue un factor clave para que los efectivos pudieran cerrar el cerco sobre ellos de manera efectiva.

El subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la División Comisaría Primera, confirmó al Periódico Las Heras que el allanamiento realizado en la calle Alem arrojó resultados altamente positivos. En el domicilio intervenido se logró el secuestro de una importante cantidad de cablerío de cobre y diversos componentes electrónicos que pertenecen a la empresa de comunicaciones Claro.

Dada la envergadura del procedimiento y la necesidad de resguardar el perímetro, se solicitó la colaboración de la División Comisaría Segunda, el equipo de Criminalística y la División de Investigaciones (DDI). El trabajo conjunto permitió consolidar las pruebas necesarias para la causa, que ha quedado bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Eduardo Quelín. Por el momento, los dos individuos de sexo masculino permanecen aprehendidos y a disposición de la magistratura interviniente mientras se sustancian las diligencias de rigor.