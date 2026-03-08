Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo dejó como saldo una joven de 25 años fallecida y cuatro personas con heridas de gravedad en la localidad de Las Heras.

El siniestro se registró alrededor de las 06:27 horas sobre la circunvalación de la Ruta Provincial N° 43, en la intersección con el acceso a la empresa TUSA, en momentos en que personal policial realizaba recorridas preventivas debido a la intensa neblina que reducía la visibilidad en la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una colisión frontal excéntrica entre dos vehículos, un Renault Fluence color negro y un Fiat Cronos color gris, ambos con importantes daños producto del fuerte impacto.

El fuerte impacto dejó ambos vehículos con graves daños. El siniestro ocurrió durante la madrugada en medio de una intensa neblina que reducía la visibilidad.

El Renault Fluence era conducido por Matías Alberto Villasanti, quien viajaba acompañado por Nachelin Venecia Sánchez Rodríguez y Brenda Natalia González. Los tres ocupantes resultaron con lesiones de gravedad.

En el otro vehículo, un Fiat Cronos, se desplazaba Gabriel Gustavo Fariña, quien también sufrió heridas graves. Junto a él viajaba Dana Sabrina Flores, de 25 años, quien falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

De acuerdo con la información oficial, todas las personas involucradas en el siniestro tendrían domicilio en la localidad de Las Heras. Los heridos fueron asistidos por personal sanitario y trasladados al Hospital Distrital local, luego de ser extraídos de los vehículos por efectivos de la Unidad de Bomberos 11.

El Fiat Cronos terminó fuera de la ruta tras la colisión frontal. Personal policial y bomberos trabajaron en el lugar.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Primera y Segunda, Bomberos de la Unidad 11, personal sanitario, DDI y la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia con asiento en Las Heras, a cargo del juez Eduardo Quelín, quien dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a los conductores.

Asimismo, el magistrado ordenó que el cuerpo de la joven fallecida permanezca en la morgue del hospital local hasta la realización de la correspondiente autopsia. La medida judicial aún no pudo concretarse en el caso de los conductores debido a que los heridos permanecen en intervención quirúrgica en el Hospital Distrital de Las Heras por la gravedad de las lesiones sufridas en el choque.