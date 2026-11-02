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A más de tres semanas de la muerte de Martina Ríos en el incendio intencional del departamento de la calle Alem de Las Heras que compartía con Enzo Acosta, rompió el silencio su madre Cintia Fernández. Contó acerca de la vida de la joven, cómo era la relación que tenían y exigió justicia por el hecho.

El hecho ocurrió a plena luz del día del domingo 11 de octubre pasado. Los bomberos intentaron ingresar tras escuchar los gritos de la joven, pero el avance del fuego y la falta de visibilidad debido al humo hizo imposible que sea rescatada. Tuvieron que acceder por el techo tras cortar un candado que se encontraba colocado en la ventana superior desde el exterior.

El caso generó una profunda conmoción social y movilizaciones en la localidad lasherense bajo el reclamo de justicia. La autopsia confirmó que Martina falleció debido a la inhalación de monóxido de carbono y que no presentaba signos previos de lucha o violencia física.

En una entrevista con Florencia Milena Borquez, la mujer le pidió a los vecinos de la ciudad que los acompañe porque “no puede ser que a tres semanas ni siquiera tanto el fiscal como el juez no se hayan molestado en leer la causa. Nadie leyó el expediente”.

Y reclamó que “no es justo que la persona que inició el incendio esté en su casa como si nada. No es justo ni para mi hija, ni para nadie más. Eh, considero que no es una persona que debería estar en libertad”. Acosta no está detenido porque no fue imputado, dijeron fuentes consultadas a La Opinión Austral.

Según contó, su hija y Acosta fueron pareja desde hace muchos años, desde que estudiaban en el secundario. “La relación tuvo idas y vueltas por un montón de motivos y ahora desde el 2 de marzo estaban separados. Tenían vínculo porque tenían un montón de animalitos en común”, contó.

Recordó que varias veces le consultó a Martina “por qué Acosta seguía yendo a la casa”, ante lo cuál la joven le respondía: “Bueno, ma, somos amigos, tenemos un montón de hijos en común”, en referencias a los perros y gatos que rescataba. Cintia entendió que aunque no le gustara era decisión de su hija.

Sobre la finalización definitiva de la relación que Martina tenía con Acosta, Cintia comentó que vio un poco triste a su hija y le insistió en comenzar terapia. “Yo le dije ‘Marti, necesitas ayuda, querés que busquemos para hacer terapia’ y ella me dijo ‘No, ma, yo estoy mejor que nunca, esto es lo es lo que yo quiero, es lo mejor para mí’”.