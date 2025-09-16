Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un control rutinario de la División Operaciones Rurales en Perito Moreno derivó en el secuestro de un arma de fuego y la apertura de una causa judicial. El procedimiento se realizó el lunes por la tarde en la zona norte de la Ruta Provincial N° 43, cuando efectivos policiales interceptaron una camioneta Ford F-100 celeste, cuyos ocupantes no pudieron acreditar la tenencia legal de un rifle hallado en el vehículo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el operativo tuvo lugar cerca de las 16 horas en el camino conocido como “El Guadal”, a unos 20 kilómetros de la mencionada ruta provincial. Allí, personal policial identificó a tres hombres mayores de edad oriundos de Las Heras que se trasladaban en la camioneta. Durante la inspección de rutina, los efectivos notaron a simple vista la culata de un arma, por lo que solicitaron a los ocupantes que descendieran.

Al requerir la documentación correspondiente, los individuos manifestaron no contar con papeles que acreditaran la tenencia legal del arma. Según pudo saber este diario, ante esta situación, los agentes se comunicaron con el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, desde donde se dispuso el secuestro inmediato del rodado, que fue trasladado a la Comisaría Primera de esa localidad.

Un agente junto al arma y varios cuchillos. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Horas más tarde, alrededor de las 18, se llevó a cabo una requisa formal sobre la camioneta, con orden judicial. El procedimiento arrojó resultado positivo: los efectivos incautaron un arma de fuego larga, marca Diana, sin numeración visible, junto a otros elementos considerados de interés para la causa.

Los tres ocupantes fijaron domicilio legal y quedaron a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una investigación que busca esclarecer el origen del arma y determinar si existieron irregularidades adicionales en su portación.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia más amplia de prevención que se sostiene en distintos puntos de la provincia, y que ha permitido detectar tanto armas como elementos vinculados a la caza furtiva o a situaciones de riesgo para la comunidad.