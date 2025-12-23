Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Las Heras se encuentra conmocionada tras el violento episodio ocurrido el pasado 21 de diciembre a las 20:40 horas en la plaza San Martín de la localidad, donde dos hombres resultaron apuñalados durante una confrontación en plena vía pública con otro ciudadano que ahora se encuentra privado de su libertad. Lamentablemente, una de las víctimas, identificada como Patricio Velázquez, falleció a causa de las múltiples heridas de arma blanca recibidas en la zona abdominal.

Mientras que el segundo herido, Germán Nahuelcura, fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo atención médica. El diario La Opinión Austral conoció que “viene evolucionando bien, tuvo otra noche tranquila sin fiebre y el parte del médico dice que le sacaron el respirador”. El ciudadano se encuentra internado en el Hospital Distrital.

Germán Nahuelcura permanece internado en terapia intensiva.

Esta información terminó de confirmarse con un posteo de Claudio Alarcón en Facebook, hermano del damnificado, quien publicó “Gracias Señor por escuchar nuestras oraciones. A mi hermano le retiraron el respirador y puede hacerlo por sus propios medios. Por ahora sigue en sala para su cuidado y evolución. Y cuando lo pasen a sala común les voy a avisar para que puedan verlo. Gracias a los donantes de sangre“, escribió.

Por otro lado, LU12 AM680 entrevistó al comisario mayor José Britos, director de la Dirección General Regional Norte, quien confirmó la gravedad del hecho. Al ser consultado sobre las averiguaciones, el jefe policial detalló el inicio del suceso: “Lamentablemente es como como lo informan ustedes, aproximadante a las 20:40 horas de la jornada del día 21 se le da noticia al personal policial de que hubo una riña entre personas, donde resultaron personas lesionadas”.

El Hospital Distrital “Benigno Fernández” de Las Heras.

El comisario relató que al acudir al lugar, el personal policial observó a las dos víctimas con heridas, presuntamente provocadas por un arma blanca. En ese momento, testigos se acercaron a los uniformados y aportaron información clave sobre el agresor que se alejaba. Britos detalló la captura del sospechoso: “Lo demoraron en las inmediaciones, no alcanzó a retirarse muy lejos que fue demorado”.

Posteriormente, se confirmó el desenlace fatal. El comisario informó: “Posteriormente, luego de que ellos fueron intervenidos quirúrgicamente en el centro de salud de ahí de la localidad lasherense nos avisan que Patricio Velázquez había fallecido producto de las lesiones que tenía”. Se confirmó que la víctima fatal, padre de dos hijas, sufrió las heridas en la zona abdominal, por lo que no pudo resistir.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera.

Finalmente, sobre el detenido por el hecho de lesiones y asesinato, Fernando Olivera, La Opinión Austral supo que fue indagado el lunes, hizo uso de su derecho y no declaró. Por lo tanto seguirá detenido en la Comisaría Primera, imputado por el delito de “homicidio simple“, que podría ser recaratulado a “homicidio calificado”. En 10 días habiles se conocera la resolución de su situación procesal.

Olivera cuenta con antecedentes penales previos al crimen y en una causa anterior, había sido detenido por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados. El caso se encuentra a cargo del juez Eduardo Quelín, titular del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras.