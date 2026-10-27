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Durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, un festejo de fin de semana entre conocidos derivó en una dramática escena de agresión física en la localidad de Las Heras, donde un joven de 28 años se vio obligado a arrojarse por una ventana lateral de su vivienda para poner a salvo su vida tras ser atacado a puñetazos por su compañero de departamento.

Según pudo saber La Opinión Austral, el grave incidente se desencadenó alrededor de las 04:20 horas en un complejo de viviendas en alquiler situado en el sector de la Chacra 88. Un desesperado llamado telefónico a la central de emergencias alertó a las fuerzas de seguridad sobre una gresca de proporciones en el interior de un inmueble, lo que motivó el desplazamiento urgente de una comitiva de la comisaría jurisdiccional de Las Heras.

Al arribar al sitio indicado, los uniformados se toparon en la vía pública con una escena elocuente: la víctima yacía agachada sobre la vereda, manifestando agudos gestos de dolor y visibles estigmas de traumatismos en la zona del rostro. Al ser abordado por los agentes para brindarle la contención primaria, el muchacho relató que se encontraba compartiendo un agasajo y consumiendo bebidas alcohólicas en un clima apacible junto a su compañero de piso cuando, de manera intempestiva y sin que mediara discusión previa ni justificación alguna, el sujeto arremetió ferozmente en su contra propinándole múltiples golpes de puño de extrema violencia directos a la cara.

Acorralado en el recinto y ante la persistencia y brutalidad del ataque, el joven comprendió que la única vía de escape para resguardar su integridad física era el vano de una ventana lateral de la propiedad. En una maniobra de desesperación, logró evadir a su agresor, saltó hacia el exterior del inmueble y corrió hacia la calle para solicitar el auxilio de las patrullas.

Una vez que la víctima ratificó ante la autoridad preventiva su voluntad expresa de instar la acción penal correspondiente, los efectivos policiales irrumpieron en la vivienda señalada. En el interior del departamento procedieron a la aprehensión del presunto agresor, un hombre de 31 años de edad, a quien se le colocaron las esposas de seguridad antes de ser trasladado bajo custodia a la seccional policial.

El procedimiento fue puesto de inmediato en conocimiento de las autoridades del Juzgado de Instrucción Nº 1 con asiento en la localidad. Desde la Secretaría Penal de turno se dispuso la apertura formal de actuaciones judiciales de oficio por el delito de lesiones. En tanto, el imputado fue notificado de los derechos y garantías procesales, debiendo fijar domicilio legal a disposición del magistrado interviniente mientras recobra la libertad supeditada al avance de la causa.