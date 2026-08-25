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El miércoles se dará inicio a uno de los juicios más esperados del año en la Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia. Se trata del caso del peón rural Nicolás Antonio “Toño” Tula, quien a sus 37 años fue víctima de un brutal homicidio en la localidad de Las Heras. El hecho ocurrió durante los primeros días de mayo del año 2023.

“Toño” era recién llegado a la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Había viajado desde La Rioja junto a su madre para unirse a su familia que ya residía en Caleta Olivia y “para cambiar de aire“, según había comentado su prima Brenda Tula a La Opinión Austral. En pocos meses consiguió un trabajo adaptado a sus gustos: peón de la estancia Magallanes.

Lo que no esperaba “Toño” ni su familia era el destino que le deparaba en su nuevo lugar de trabajo. La denuncia por la desaparición del peón se realizó el sábado 6 de mayo y el martes 9 encontraron su cadáver tras una intensa búsqueda en la que participaron la Policía de Santa Cruz y peones rurales.

Peones y Policía durante la búsqueda de “Toño” Tula.

Torturado, apuñalado y abandonado

El cuerpo de “Toño” Tula fue encontrado en un zanjón rural de Las Heras, oculto bajo ramas y una chapa, tras haber sido arrastrado tres kilómetros desde la estancia Los Álamos, donde trabajaba como peón el acusado. Las condiciones del hallazgo causaron enojo y dolor, ya que presentaba 34 puñaladas en distintas partes del cuerpo y signos de haber sufrido torturas previas.

El hallazgo del cuerpo lo realizó el personal de Protección Civil, luego de una extensa búsqueda en la que participaron dos perros rastreadores que, finalmente, ayudaron a dar con el lugar exacto en el zanjón. Cabe destacar que en las tareas previas al hallazgo colaboraron peones de la zona y el patrón de la estancia en la que trabajaba la víctima.

Cabe recordar que Brenda Tula, prima de “Toño”, había hablado con La Opinión Austral y había dicho que los asesinos “pensaron que lo iban a matar y la familia no iba a hacer nada”. Contó que su familiar presentaba heridas profundas en las manos y los brazos, lesiones que darían cuenta de que intentó defenderse antes de morir desangrado.

En ese contexto, Brenda también había señalado las dificultades que enfrentaban sus familiares para acceder a una representación legal. Según comentó, conseguir un abogado particular se volvía complicado debido a los elevados honorarios que les solicitaban, una situación que sumaba obstáculos al reclamo de justicia.

Las detenciones de los sospechosos por el crimen de Tula.

Dónde y cómo espera el juicio el acusado

Cipriano “Chipi” Hernández fue procesado en el 2023 por haber sido encontrado como “prima facie autor penalmente responsable del delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas” por el crimen de Antonio “Toño” Tula, el peón asesinado el 6 de mayo en Las Heras.

Junto a este hombre también detuvieron a su nieto, F.CH. quien en ese momento tenía solamente 16 años. El, en ese entonces menor, fue procesado en la causa, pero sin prisión preventiva como su abuelo, ya que se le detectó una discapacidad mental. La principal hipótesis se vincula a motivos económicos: los sospechosos querían sacarle el sueldo.

El acusado se encuentra detenido en las instalaciones de la Comisaría Segunda de Las Heras desde el 2023. Cabe recordar que el anciano y su nieto fueron detenidos días después de ser hallado el cuerpo de Tula, luego liberados por falta de pruebas, y nuevamente detenidos. 10 días hábiles después procesaron con prisión preventiva al adulto y liberaron al menor.

De acuerdo a la información que pudo conocer FM 92.1 de Las Heras del Grupo La Opinión Austral, el imputado ya fue notificado por el inicio del juicio y “se encuentra tranquilo y muy callado“, se encuentra muy deteriorado por el ritmo de vida que se lleva dentro de la dependencia policial y que en varias oportunidades ha tenido que ser trasladado a las instalaciones del Hospital Distrital.

Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Los detalles del juicio por el crimen

El juicio comenzará mañana miércoles a las 9 horas, tal como lo había adelantado La Opinión Austral y se espera que las audiencias se extiendan hasta el viernes 28 de agosto. De acuerdo a información exclusiva a la que tuvo acceso este medio hay 20 testigos que pasarán a declarar ante el tribunal compuesto por los jueces Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán y Griselda Bard.

Además se conoció que en la Fiscalía estarán los doctores Carlos Rearte y Ariel Candia (fiscal de Las Heras que elevó la causa a juicio); por parte de Recursos estará Carlos Borges. Tal como lo había comentado Brenda Tula a La Opinión Austral la familia no cuenta con ahogado por lo que en el juicio no habrá querella.