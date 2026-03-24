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Este martes 24 de marzo comenzó con condiciones que poco tienen que ver con el otoño en Las Heras. A las 8:07 de la mañana, la temperatura era de 5°C, pero la sensación térmica descendía a -1°C producto del viento, que ya soplaba desde el sector oeste a 34 km/h, con ráfagas cercanas a los 56 km/h. El arranque de la jornada dejó en claro el escenario que dominará toda la semana: frío, viento constante y una marcada inestabilidad.

Para hoy se espera una máxima de 13°C y una mínima de 4°C, en un contexto donde el viento volverá a ser protagonista. Las previsiones indican velocidades de hasta 49 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 81 km/h, lo que acentuará la sensación térmica durante gran parte del día. Incluso, no se descarta un chaparrón débil durante la tarde, con baja probabilidad y escasa acumulación.

Sin embargo, lo más importante todavía está por venir. El miércoles 25 de marzo será el día más complicado de la semana. Si bien habrá una leve suba de temperatura, con una máxima de 16°C y una mínima de 7°C, el viento se intensificará de manera notable: se esperan velocidades de hasta 62 km/h y ráfagas que superarán holgadamente los 100 km/h. Será, sin dudas, la jornada de mayor intensidad, con impacto directo en la circulación, las actividades al aire libre y la vida cotidiana.

El miércoles 25 de marzo será el día más complicado de la semana: se esperan velocidades de hasta 62 km/h y ráfagas que superarán holgadamente los 100 km/h. Será, sin dudas, la jornada de mayor intensidad

Recién a partir del jueves comenzará a notarse una mejora gradual. La temperatura se mantendrá en valores similares, con una máxima de 15°C y una mínima de 7°C, pero el viento bajará su intensidad a unos 43 km/h. El viernes continuará esa tendencia, con registros cercanos a los 42 km/h y una leve recuperación térmica, marcando el inicio de un cambio en las condiciones.

Hacia el fin de semana, el panorama será más estable. El viento seguirá perdiendo fuerza y las temperaturas comenzarán a subir de manera progresiva, con valores que rondarán los 20°C el domingo y podrían alcanzar los 25°C hacia el lunes 30. De esta manera, marzo cerrará con condiciones más agradables, después de varios días en los que el otoño pareció, al menos por momentos, tener sabor a invierno.