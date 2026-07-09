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Con motivo del 210° Aniversario de la Independencia, este jueves en todo el país se desarrollaron desfiles y actos. En la localidad santacruceña de Las Heras, el acto tuvo lugar en avenida 9 de Julio y 25 de Mayo con temperaturas bajo cero.

Con -2° de temperatura y -6° de sensación térmica, el desfile inició con la presentación de la formación policial de las Seccionales 1 y 2, continuó con el paso de bomberos y de veteranos de guerra de Malvinas. Fueron más de 160 las organizaciones, entre escuelas deportivas, clubes, escuelas y organizaciones de danzas folclóricas, las que participaron en la celebración del día de la Independencia.

Así fue el desfile en Las Heras

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8 de 14 | Niños y adultos participaron del desfile del 9 de Julio. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral
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EN ESTA NOTA desfile cívico militar

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