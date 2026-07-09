Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con motivo del 210° Aniversario de la Independencia, este jueves en todo el país se desarrollaron desfiles y actos. En la localidad santacruceña de Las Heras, el acto tuvo lugar en avenida 9 de Julio y 25 de Mayo con temperaturas bajo cero.
Con -2° de temperatura y -6° de sensación térmica, el desfile inició con la presentación de la formación policial de las Seccionales 1 y 2, continuó con el paso de bomberos y de veteranos de guerra de Malvinas. Fueron más de 160 las organizaciones, entre escuelas deportivas, clubes, escuelas y organizaciones de danzas folclóricas, las que participaron en la celebración del día de la Independencia.
Así fue el desfile en Las Heras
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia