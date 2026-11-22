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La comunidad de la localidad de Las Heras prepara una nueva marcha por Gimena Extremador y Martina Ríos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La convocatoria será en 25 de noviembre en la plaza “General San Martín” a partir de las 17 horas. Van a caminar por las principales calles de la ciudad y pintar pañuelos.

Esa fecha tiene motivo de denunciar y erradicar las agresiones que sufren mujeres y niñas en todo el mundo y rinde homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas dominicanas asesinadas brutalmente el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como «Las Mariposas»— fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Gimena fue encontrada el 17 de noviembre de 2023 en una calle del barrio El Calafate, semidesnuda y con más de 30 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Por el homicidio está detenido el expastor Nelson Saldivia. Se espera que en los próximos días se establezca la fecha para el juicio.

Días atrás, la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Caleta Olivia, decidió prorrogar la prisión preventiva de Saldivia por seis meses más. La determinación se tomó porque el tribunal entendió que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extremador.

Martina fue encontrada sin vida el 11 de octubre del corriente año tras un incendio intencional de una casa de la calle Alem de la localidad lasherense. Aunque la pericia de Bomberos confirmó que el fuego fue provocado por un encendedor en la escalera de madera, la causa sigue siendo investigada por la Justicia.

El exnovio de la joven de 22 años, que se encontraba en la vivienda en el momento del incendio, no fue llamado a declarar y la familia de Martina reclama que las autoridades judiciales lo imputen por el homicidio. Enzo Acosta sigue libre y la Justicia considera que no tiene las pruebas suficientes para imputarlo por femicidio.

Enzo Acosta se encontraba con Martina Ríos el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“La Justicia se niega a avanzar”

“Martina murió junto con sus mascotas cuando su departamento fue incendiado. Pese a múltiples demostrando que el fuego fue iniciado de manera intencional, la Justicia se niega a avanzar, aún no se realizaron las indagatorias. Fue femicidio“, escribió la familia de Martina Ríos en redes sociales, al cumplirse una nueva semana del hecho.

Ramona, una amiga de la familia, para la cual Martina era como una hija, según le dijo a La Opinión Austral, compartió una sentida carta al cumplirse seis semanas de aquel domingo que cambió las vidas de una parte de la comunidad, aunque muchos mantienen la normalidad.

Martina rescataba y le daba alojo a perros y gatos abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“No es fácil. No hay manual para aprender a vivir sin alguien que querés. No hay palabras que alcancen para explicar lo que siente una familia, sus amigos y quienes la llevamos en el corazón. Y qué loco, qué doloroso y qué injusto es tener que publicar hoy una foto de Martina convocando a una marcha. Jamás hubiésemos imaginado que su imagen estaría en un cartel reclamando justicia”, comienza su publicación. Y continúo: “Martina tenía apenas 22 años, una vida por delante, sueños, proyectos y muchísimo amor para dar. Se fue de la peor manera. Y no nos vamos a cansar de repetirlo: NO SE LO MERECÍA. Mientras tanto, la vida parece seguir para todos. Las calles siguen igual, las rutinas continúan y pareciera que nada pasó. Pero Martina ya no está. Y para quienes la amaban, nada volvió a ser igual“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

A continuación reclamó la situación de Acosta, aunque sin nombrarlo. El dolor y la indignación de la familia es por la Justicia que hay en la ciudad de Las Heras. “Esa persona tiene derecho a caminar por la calle, a ir a la escuela, a sentarse en un aula, a encontrarse con sus compañeros y a continuar con su vida cotidiana“, escribió la mujer.

Y remarcó que del otro lado está la familia y amigos de Martina. “Una familia que no puede volver a abrazar a Martina, amigos que no pueden compartir un día más con ella, personas que todos los días se preguntan por qué, que intentan seguir adelante mientras cargan con una ausencia que no eligieron“.

La madre de Martina Ríos junto a otros familiares. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Para cerrar, cuestionó “¿Hasta cuándo quienes quedan del otro lado tienen que caminar, marchar y gritar para que la Justicia avance?” y sostuvo que no quieren “acostumbrarnos a que pase el tiempo y todo siga igual, que su nombre se convierta en una noticia vieja y que su historia quede en el olvido”.

“Por eso, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, volvemos a encontrarnos en las calles. Por Martina. Por su familia. Por todas las mujeres que sufrieron violencia. Por las que ya no están. Por las que necesitan ser escuchadas. Por las que todavía esperan justicia”, finalizó.