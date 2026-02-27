Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La interrupción del suministro se extenderá desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. De acuerdo a lo comunicado por el organismo, la medida responde a tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en el centro distribuidor, además de trabajos sobre líneas y redes de distribución, con el objetivo de optimizar el sistema eléctrico.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la suspensión del servicio.

Se recomienda desenchufar electrodomésticos para evitar daños ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el suministro, prever alternativas en el caso de personas electrodependientes y reorganizar con anticipación actividades comerciales o laborales que dependan del servicio eléctrico.

El corte programado de energía eléctrica alcanzará a toda la localidad de Las Heras.

Para reclamos o consultas, está habilitado el número 297-4305021.