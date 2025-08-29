Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este domingo 31 de agosto se realizará una interrupción total del suministro eléctrico en la localidad de Las Heras.

El corte, según precisó la empresa estatal en un comunicado, se debe a trabajos de mantenimiento en la celda del Centro Distribuidor LH y sobre líneas de distribución de energía.

Corte total de energía en Las Heras para este domingo: cuánto durará

El servicio se verá interrumpido ese día en Las Heras a partir de las 09:00 hasta las 13:00 aproximadamente. “Agradecemos su comprensión y solicitamos tomar las precauciones necesarias”, indicó SPSE.