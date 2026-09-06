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El homicidio por el crimen de la joven madre Gimena Extremador llegará a juicio a fines de este 2026 conoció La Opinión Austral. La mujer fue hallada sin vida a sus 29 años en una zona descampada del barrio El Calafate de la ciudad de Las Heras el 17 de noviembre del año 2023. El caso causó una fuerte conmoción en la comunidad, se realizaron diversas marchas y una sociedad espera la resolución del hecho.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

El acusado es Nelson Ezequiel Saldivia, de 46 años, expastor evangélico, quien continúa detenido bajo prisión preventiva desde noviembre de 2023. El hombre fue demorado cuando salía de su domicilio con dos bolsos en las manos, que estaban llenos de ropa y pertenencias suyas, por lo cual se presume que el hombre tenía la intención de fugarse de la ciudad. En ese contexto, dijo “no recordar nada”, alegando consumo de drogas.

Cuándo comenzaría el juicio

A fines del mes de agosto, en el marco del juicio por el homicidio de Nicolás Antonio “Toño” Tula -otro de los hechos atroces ocurrido en la ciudad lasherense en los últimos años-, el fiscal de Instrucción Ariel Candia le comentó a este medio que ya se hizo la elevación a juicio y, aunque no hay fecha confirmada por el momento, “creemos que va a ser en noviembre”.

El fiscal Ariel Candia dialogó con la periodista Tamara Chaile de La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En esa ocasión, el doctor volverá a la Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia para llevar la acusación en forma conjunta con el fiscal de Cámara Carlos Rearte. Aún no se conoce qué juez estaría presidiendo el proceso legal, pero las opciones son el doctor Juan Pablo Olivera y el doctor Mario Albarrán.

El escalofriante crimen

Gimena fue hallada por un vecino que iba circulando por la última arteria del barrio, una calle sin nombre que linda con el yacimiento petrolero, que no tiene casas a su alrededor y prácticamente es un descampado. El hombre notó que había un cuerpo semidesnudo y que cerca del mismo había muchos perros.

Gimena Extremador (Der.), asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023, junto a su madre.

Lo primero que hizo el hombre fue echar a los animales de la zona, quedando impactado cuando se dio cuenta de que se trataba de una mujer sin vida, con manchas de sangre por todo el cuerpo. De los nervios que tenía, no pudo comunicarse con personal policial y se acercó a la comisaría. donde advirtió sobre la terrible escena que había encontrado de camino a su trabajo, según informó el comisario Cristian Davies a este medio.

Hacia más de un mes que Gimena se había ausentado de su casa, donde convivía con sus tres hijos menores de edad y su madre. La joven no respondía los mensajes que le enviaba su mamá, Gabriela Extremador, pero todos sabían que se encontraba en buen estado debido a que veían los estados que compartía diariamente a través de la red social WhatsApp.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

La joven murió a raíz de recibir 32 puñaladas en todo el cuerpo, una certera que le dio en el corazón y otra que le dañó un pulmón. Esta información la confiaron a La Opinión Zona Norte. La joven madre tenía cortes en el rostro y en el pecho, pero las dos puñaladas en los vitales órganos con el arma blanca fueron suficientes para arrebatarle la vida. Gimena se frecuentaba con Saldivia, debido a que mantenían una relación de amistad.