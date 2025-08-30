Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del sábado dejó una postal tan sorprendente como alarmante en la localidad de Las Heras, en el interior de la provincia de Santa Cruz. Trabajadores de YPF que se encontraban en la zona de meseta del yacimiento Los Perales descubrieron una camioneta Toyota Hilux encajada y abandonada, con su caja de carga repleta de cobre. El hallazgo encendió inmediatamente las alarmas sobre un presunto robo en curso que, por un infortunio mecánico, quedó frustrado a mitad de camino.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo saber que, al aproximarse al rodado los operarios de la empresa notaron que en el interior no había ocupantes, aunque a simple vista podían observarse los rollos y trozos de cobre amontonados en la parte trasera. Ante esta situación, dieron aviso de inmediato a las autoridades.

El estado en el que quedó el rodado. (FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS)

Minutos después, personal de la División Comisaría Primera de Las Heras se hizo presente en el lugar y constató la situación. La policía dispuso una consigna en el sitio donde había quedado varada la camioneta, mientras otra comisión emprendió rastrillajes por la zona en busca de los ocupantes, que hasta el momento no fueron localizados. También se trabaja en la posibilidad de encontrar elementos que permitan identificarlos, ya sea documentación, huellas o rastros que hayan quedado en el vehículo.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal y del Juzgado N° 1 de Las Heras, que deberán determinar tanto el origen del cobre secuestrado como la posible participación de una red dedicada al robo de este material, cuya comercialización ilegal suele tener como destino el mercado negro