Un robo se registró el 23 de noviembre, aproximadamente a las 19:30 horas, en una vivienda ubicada en el pasaje Cacique Yatel del barrio Güemes de Las Heras. El damnificado constató el ingreso a su morada tras forzar el candado del portón.

Del sector de la cocina, los responsables sustrajeron un parlante, dos botellas de licor, un vaso y una sartén de color negro. Además, en el pasillo que conecta con el baño y una habitación utilizada como depósito, se constató el faltante de varios elementos guardados en el placard. Entre estos se encontraba un arma de fuego marca Bersa calibre 9 mm junto con sus dos cargadores correspondientes; uno de ellos contenía nueve municiones.

También fueron sustraídos cinco perfumes, 200 dólares estadounidenses, un par de auriculares, una consola de videojuegos Sony PlayStation 3 con sus accesorios, un par de zapatillas y otro par de distinta marca, prendas varias que estaban en el interior del placard y un taladro de tamaño grande.