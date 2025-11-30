Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz inició actuaciones judiciales ante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, luego de que un vecino realizara una alerta sobre la presencia de dos masculinos robando cobre desnudo en la zona petrolera de Cerro Wenceslao, ubicada a unos 13 kilómetros de la localidad por ruta provincial N° 18.

Personal de la Comisaría Primera, en conjunto con la División de Investigaciones y la Comisaría Segunda, se constituyó rápidamente en el lugar. A pesar de efectuar un amplio rastrillaje en las inmediaciones, los operativos dieron resultados negativos en cuanto a la detención de los implicados, conoció La Opinión Austral.

No obstante, al realizar las diligencias procesales de rigor, se corroboró el daño infligido al tendido eléctrico del pozo CW-51. Se constató que la línea de cobre desnudo de 35 mm presentaba cortes, y las palmas de madera utilizadas como soporte exhibían signos de haber sido escaladas, lo que indica la planificación del robo.

La sustracción confirmada asciende a 450 metros de cable tipo desnudo de 35 mm y la causa se encuentra abierta, con los imputados a establecer, mientras las fuerzas de seguridad continúan investigando el destino del material robado.