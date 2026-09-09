Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 30 años denunció un robo en su vivienda del barrio Solares del Sud, en Las Heras, luego de regresar a su domicilio y encontrar que personas desconocidas habían ingresado sin ejercer violencia.

El hecho fue informado a la Comisaría Segunda alrededor de las 22:34 del martes 8 de septiembre, aunque el denunciante indicó que había llegado a su casa cerca de las 21:15, momento en el que advirtió la faltante de distintos elementos.

De acuerdo con la denuncia, los autores se llevaron una heladera, un lavarropas, dos cortinas de comedor, una cortina de baño, elementos de cocina, dos ollas, dos sartenes, una pava eléctrica, una mesa de luz y un espejo.

También fue sustraída la llave de un vehículo Chevrolet Cruze, modelo 2014, de color gris. El denunciante manifestó no recordar el dominio del automóvil, conoció La Opinión Austral.

Según consta en el parte policial, el ingreso a la vivienda se habría producido sin ejercer fuerza sobre puertas o accesos. Ante esta situación, el damnificado señaló sus sospechas hacia una expareja, de 28 años, con quien habría convivido durante aproximadamente dos años y quien tendría una copia de la llave del inmueble.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras. Personal policial realizó las diligencias procesales correspondientes y puso lo ocurrido en conocimiento del magistrado interviniente.