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Un nuevo episodio de presunta violencia de género es investigado por la Justicia de Las Heras luego de que una mujer denunciara haber sido intimidada con un cuchillo por su pareja en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Américas. El hecho, que se encuentra bajo análisis judicial, derivó en la apertura de una causa por “Amenazas Calificadas” y movilizó la intervención de las autoridades policiales y judiciales de la ciudad.

La denuncia fue radicada durante la madrugada de este miércoles por una mujer de 41 años, quien relató una situación de extrema tensión que habría tenido lugar horas antes en una propiedad vinculada a la pareja. A partir de su presentación, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras, organismo que quedó a cargo de dirigir la investigación y ordenar las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la mujer manifestó que mientras se encontraba desarrollando sus actividades laborales comenzó a recibir reiterados llamados telefónicos de su pareja. Según indicó, el hombre insistía para que se trasladara hasta otra vivienda que ambos poseen en el barrio Las Américas.

Siempre según la denuncia presentada ante las autoridades, la mujer decidió acudir al lugar durante la tarde con el objetivo de encontrarse con el hombre y conocer los motivos de la insistencia. Sin embargo, una vez que ingresó a la propiedad, la situación habría tomado un rumbo completamente diferente.

Según pudo saber La Opinión Austral, la denunciante sostuvo que fue recibida por su pareja, quien presuntamente exhibió un cuchillo mientras pronunciaba expresiones intimidatorias. El episodio le habría generado un fuerte temor, especialmente por el contexto en el que se desarrolló el encuentro y por la actitud adoptada por el hombre durante esos momentos.

Fuentes policiales señalaron que la mujer logró retirarse del inmueble sin sufrir lesiones físicas. No obstante, manifestó sentirse amedrentada por las amenazas que habría recibido y decidió poner lo sucedido en conocimiento de las autoridades para solicitar la correspondiente intervención judicial.

Tras recepcionar la denuncia, efectivos policiales activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones y dieron inmediata participación al magistrado interviniente. A partir de allí se iniciaron las diligencias de rigor destinadas a reunir elementos de prueba, reconstruir las circunstancias del hecho denunciado y determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.