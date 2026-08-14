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Un hombre denunció haber sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte de quien sería la expareja de su actual compañera. La presentación fue realizada ante la Comisaría Primera de Las Heras, que dio intervención al Juzgado de Instrucción N° 1.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:14, cuando el denunciante, identificado con las iniciales E.A.M., de 23 años, regresaba a su domicilio a bordo de una camioneta.

Según relató, al llegar a la vivienda observó una motocicleta circulando frente al casa, conducida por un hombre que aceleraba de manera reiterada y llamativa. Minutos después, mientras transitaba por calle O’Higgins en dirección a Estrada, advirtió que el mismo motociclista lo seguía desde su domicilio.

El recorrido continuó hasta inmediaciones de la carnicería “El Sureño”, ubicada en la intersección de las calles Estrada y Guido Spano. En ese lugar, el denunciante aseguró haber reconocido al conductor como L.O.

De acuerdo con su declaración, el señalado sería la expareja de su actual compañera, identificada con las iniciales M.T.C., de 34 años, con quien convive desde hace aproximadamente tres meses.

Asimismo, manifestó que desde hace dos meses el hombre presuntamente los hostiga de manera constante y que habría enviado audios con amenazas dirigidos a su pareja. Ante el temor de que la situación pudiera agravarse, decidió radicar la denuncia e instar la acción penal correspondiente.

Tras ser puesto en conocimiento de los hechos, el magistrado interviniente del Juzgado de Instrucción N° 1 dispuso que las actuaciones se instruyan bajo la carátula “amenazas”.