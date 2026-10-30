Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de la localidad de Las Heras denunció que desconocidos ingresaron sin autorización a su cuenta del Banco Santander y le robaron la suma de $280.000. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, con intervención de la Comisaría Segunda.

El damnificado contó que alrededor de las 18:30 del jueves recibió en su celular una notificación del banco que alertaba sobre un acceso no autorizado a su cuenta. Al ingresar al home banking, encontró dos transferencias: una por $100.000 y otra por $180.000.

Según la denuncia, el dinero fue enviado a una cuenta bancaria a nombre de un tercero. Después de revisar los movimientos, el teléfono celular del denunciante se quedó tildado y comenzó a presentar fallas, conoció La Opinión Austral.

El vecino, que vive en el barrio 120 Viviendas, manifestó sentirse perjudicado económicamente.