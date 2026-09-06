Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pasadas las 23 horas del día de ayer, sábado 5 de septiembre, varios vecinos de la calle Ministro Calderón, entre Perito Moreno y Ramos Mejía, se comunicaron con la Comisaría Primera de Las Heras para denunciar que un local de actividad nocturna funcionaba con música a volumen muy alto y con público en su interior, fuera del horario permitido.

Efectivos policiales se trasladaron al lugar y constataron lo informado por los vecinos. Ante la presencia de testigos presenciales, se labraron las actas de constatación correspondientes, las cuales serán elevadas este lunes a la Dirección de Comercio y Bromatología y al Juzgado de Faltas local para que se adopten las medidas que correspondan.

Los propios vecinos informaron que el establecimiento comercial pertenecería, según señalan, a un efectivo policial, y agregaron que no sería la primera vez que excede su horario de funcionamiento y genera ruidos molestos que alteran la convivencia del sector, informó Periódico Las Heras.