Un incendio voraz consumió parte de una vivienda en Las Heras durante la tarde del domingo y encendió todas las alarmas en la comunidad. Las pericias confirmaron que el fuego fue provocado de manera intencional y, tras una intensa investigación nocturna, la Policía detuvo a un sospechoso. La causa se investiga en un contexto de presunta violencia de género.

La tranquilidad del domingo en la ciudad petrolera se vio abruptamente interrumpida cerca de las 17.35, cuando un llamado de emergencia alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Malvinas, manzana 239, solar 23.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo saber que, aasta el lugar se desplazó de inmediato personal del Cuartel de Bomberos 11 de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que al arribar se encontró con un foco ígneo generalizado que avanzaba con rapidez sobre una construcción sólida, revestida y con divisiones internas de madera, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Los bomberos desplegaron líneas de ataque rápido y trabajaron durante un tiempo prolongado para contener el fuego. La magnitud del siniestro obligó a solicitar apoyo a Bomberos Voluntarios, que acudieron con personal y autobomba. Gracias al trabajo conjunto, finalmente se logró sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a viviendas linderas, una situación que podría haber tenido consecuencias aún más graves en una zona densamente poblada.

Una vez controlado el foco ígneo, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción de materiales para permitir el inicio de las pericias correspondientes. Fue en ese contexto que el jefe de la unidad de bomberos local, junto al perito actuante, determinó que el incendio no había sido accidental. El informe técnico fue concluyente: el fuego se inició por la acción de “llama libre sobre material de rápida combustión”, lo que permitió establecer que se trató de un incendio intencional.

Ante este escenario, tomó intervención la División Comisaría Segunda de Las Heras y el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, que ordenó la actuación del Gabinete Criminalístico y de la División de Investigaciones (DDI) para avanzar con las diligencias judiciales. El objetivo fue claro: reconstruir la secuencia de los hechos, recolectar pruebas y determinar responsabilidades penales.

De acuerdo con el parte de la Policía, la denuncia se inició de oficio tras el aviso recibido por personal de la Comisaría Primera, que solicitó presencia policial en el lugar al constatarse el incendio. En paralelo al trabajo de bomberos, los efectivos entrevistaron a la inquilina de la vivienda afectada, VP Chamorro, de 30 años, quien aportó un dato clave para la investigación. La mujer manifestó que al momento del incendio no se encontraba en su domicilio, ya que estaba en el camping municipal Paulina Argüello, y que había recibido mensajes a través de WhatsApp por parte de su ex pareja, RA Maldonado, de 32 años.

Según consta en las actuaciones judiciales, en esos mensajes el hombre le habría indicado que se encontraba en la vivienda, consumiendo bebidas alcohólicas, y que posteriormente le advirtió que la casa se estaba incendiando. Alarmada, la mujer regresó de inmediato al domicilio y constató la magnitud del siniestro, aunque el sospechoso ya no se encontraba en el lugar.

Con estos elementos, el juzgado dispuso la instrucción de actuaciones judiciales por el delito de incendio y dio intervención directa a la DDI local. La investigación avanzó con rapidez y ya en horas de la madrugada del lunes, alrededor de las 2.30, se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Güemes, manzana 192, solar 21, domicilio vinculado al principal sospechoso.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, arrojó resultados positivos. El personal de la DDI logró la aprehensión de RA Maldonado, quien fue trasladado a sede policial. Tras ser interiorizado de la causa, la autoridad judicial dispuso que quedara detenido e incomunicado, alojado en la División Comisaría Segunda de Las Heras, a la espera de ser llevado ante los estrados judiciales para prestar declaración indagatoria.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el incendio habría sido provocado en un contexto de violencia de género, un dato que le imprime a la causa una gravedad adicional y que vuelve a poner en el centro del debate una problemática persistente en la provincia y en todo el país. El hecho de que la vivienda incendiada perteneciera a la ex pareja del acusado refuerza esta línea investigativa, que ahora deberá ser profundizada en sede judicial.