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Uniformados que se encontraban cumpliendo turno en las instalaciones de la Comisaría Segunda de Las Heras intervinieron el día 20 a las 16:10 horas tras un llamado de alerta desde una vivienda ubicada en la Zona de Chacras Sur, Quinta 68, Lote 20.
Al arribar, los uniformados hallaron a un hombre de 39 años junto a su madre. El mismo explicó que había concurrido con el consentimiento de la dueña de casa para retirar algunos muebles. Sin embargo, una mujer presente en el lugar dio aviso inmediato: el sujeto contaba con una medida de restricción total de acercamiento y comunicación dictada por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia local, vigente hasta el 4 de abril de 2026, y exhibió la documentación que lo acreditaba.
Ante la comprobación de la desobediencia, se procedió a su demora y posterior aprehensión en carácter de incomunicado, previo examen médico obligatorio. La propietaria del inmueble declaró que no hubo agresiones ni amenazas, que ella había autorizado la visita y expresó su voluntad de dejar sin efecto las medidas cautelares vigentes.
Las actuaciones pasaron al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, que dispuso que el detenido recupere su libertad una vez cumplidos los plazos legales, con obligación de fijar domicilio a disposición de la autoridad judicial.
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