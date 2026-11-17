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Un hombre de 48 años fue detenido este sábado por la tarde luego de protagonizar disturbios en el Camping Municipal de Las Heras, donde habría estado en aparente estado de ebriedad y portaba un arma blanca.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:20 del 14 de noviembre, cuando un vecino se comunicó telefónicamente con la División Comisaría Segunda para alertar sobre la presencia de un sujeto que alteraba el orden en el predio recreativo.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre vociferaba palabras incoherentes y tenía un arma blanca a la altura de la cintura. De acuerdo con la información policial, cuando los uniformados le solicitaron que se identificara, adoptó una actitud desafiante, desoyó las indicaciones e insultó tanto al personal policial como a otras personas que se encontraban en el camping.

Ante esta situación, los agentes intervinieron para controlar al individuo y procedieron a reducirlo mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable, con el objetivo de restablecer el orden en el lugar.

Finalmente, a las 18:25, el hombre ingresó detenido en calidad de contraventor por una infracción a la Ley Provincial N° 3125/10, correspondiente al Código de Faltas de Santa Cruz y quedó a disposición del Juzgado de Paz local.