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Un operativo coordinado por la División de Investigaciones permitió desarticular una presunta actividad clandestina vinculada a la comercialización de municiones en Las Heras. El procedimiento culminó con un hombre detenido, el secuestro de un arma y una importante cantidad de proyectiles.

Según pudo saber La Opinión Austral, en horas de la tarde del miércoles, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras llevó adelante dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que regula la tenencia y comercialización ilegal de armas y municiones. La medida fue ordenada por el juez Eduardo Quelin, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, en el contexto de una investigación que venía desarrollándose desde hacía varias semanas.

Los procedimientos se realizaron en una vivienda ubicada en el barrio 2 de Abril, casa 42, y en otro domicilio emplazado en la zona de Chacra Sur, específicamente en la Quinta 67, Lote 04. Como resultado de las diligencias, un hombre de 43 años fue detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales indicaron que los allanamientos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de un arma de fuego tipo carabina calibre .22 y un total de 225 municiones del mismo calibre. Estos elementos serán incorporados como prueba en la causa, mientras se avanza en la determinación del origen y posible destino de dicho material.

De acuerdo a lo informado, la investigación se centró en una persona que presuntamente ofrecía de manera clandestina la venta de municiones, sin contar con las habilitaciones legales correspondientes ni la inscripción ante los organismos de control. Esta práctica, además de constituir un delito, representa un riesgo significativo para la seguridad pública, en tanto facilita el acceso a material sensible fuera de los canales formales.

El trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por la DDI fue clave para reunir los elementos necesarios que permitieron al magistrado interviniente ordenar los allanamientos. Desde la fuerza destacaron la importancia de este tipo de procedimientos para prevenir delitos de mayor gravedad, teniendo en cuenta que la circulación ilegal de armas y municiones suele estar vinculada a otras actividades delictivas.