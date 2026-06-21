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Un grave episodiose registró en la ciudad de Las Heras durante la madrugada de este domingo, cuando un efectivo policial con prestación de servicio en el área de Bomberos fue aprehendido e incomunicado tras protagonizar un incidente de violencia en el ámbito familiar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40 horas en una vivienda ubicada sobre calle Guido Spano, a donde personal policial acudió tras un llamado que alertaba sobre un desorden en el interior del domicilio.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, los efectivos constataron la rotura de los vidrios de una puerta de ingreso, con fragmentos esparcidos sobre el suelo, lo que evidenciaba un importante nivel de violencia en la escena. En el interior de la vivienda, los uniformados entrevistaron a una mujer que manifestó ser la pareja del hombre involucrado. Según su relato, el sujeto habría llegado al domicilio y, al no contar con la llave de ingreso, utilizó una mancuerna para provocar la rotura de la puerta.

La mujer además señaló que, en el marco del episodio, el hombre le habría proferido insultos de carácter denigrante y humillante, situación que motivó la intervención policial inmediata. De acuerdo con la información oficial, el comportamiento del masculino se habría mantenido en un estado de alta agresividad incluso al momento del arribo del personal policial.

Cuando los efectivos intentaron que depusiera su actitud, el hombre habría reaccionado de forma violenta, llegando incluso a desafiar a pelear a los uniformados presentes en el lugar. Ante la escalada del conflicto, los agentes procedieron a reducirlo y colocarle medidas de sujeción, conocidas como esposas, para lograr su traslado seguro.

Posteriormente, el individuo fue llevado al nosocomio local para su evaluación médica por parte de un facultativo, tal como establecen los protocolos en este tipo de intervenciones. Una vez finalizado el control sanitario, fue trasladado a la División Comisaría Primera, donde quedó detenido en carácter de aprehendido e incomunicado por disposición del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1.