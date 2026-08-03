Una mujer de 43 años fue detenida en la ciudad de Las Heras cuando intentaba retirar una encomienda que contenía varios kilos de marihuana en la sucursal de una empresa de transporte de cargas. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737.

El operativo se concretó mediante un allanamiento y una requisa sorpresa dentro de la sucursal local de Vía Cargo, donde los uniformados aguardaban el momento en que la destinataria se presentara para reclamar el paquete.

Según trascendió, el estupefaciente había sido descubierto inicialmente durante un retén vial realizado por Gendarmería. A partir de ese hallazgo, la Justicia Federal dispuso la aplicación de una entrega vigilada, una técnica investigativa que permite seguir el recorrido de la encomienda para identificar y detener a los responsables de recibir la droga.

Para ello, el paquete fue sustituido o debidamente marcado, mientras los investigadores montaban un operativo de vigilancia en la empresa de encomiendas.

La detención se concretó cuando retiró la encomienda

Cuando la mujer se presentó en la sucursal y retiró la caja, los efectivos de Gendarmería bloquearon las salidas del lugar y procedieron a su inmediata detención.

La sospechosa fue trasladada a una dependencia policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia Federal. En las próximas horas deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por presunta infracción a la Ley 23.737.