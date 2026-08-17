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Efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Las Heras intervinieron durante la mañana tras recibir un llamado telefónico de una inspectora de Tránsito, quien solicitó presencia policial en la intersección de la avenida Paulina Argüello y la calle Güemes del barrio El Calafate.

El pedido se originó debido a que una camioneta se encontraba estacionada en la parte central de la acera, obstruyendo el paso. Al arribar al lugar, los efectivos observaron una Toyota Hilux, patente AC 202 PU, de color gris.

En el interior del vehículo se encontraba su conductor, un hombre de 35 años, quien aparentaba estar en estado de ebriedad y durmiendo. Ante esta situación, personal de Tránsito le realizó un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 3,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz del resultado, la inspectora interviniente procedió al secuestro y resguardo de la camioneta y de la licencia de conducir del conductor, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Durante el procedimiento de identificación, el hombre se tornó agresivo con el personal policial y no acató las directivas impartidas. Por ese motivo, los efectivos procedieron a reducirlo mediante el empleo de la fuerza mínima y necesaria.

Luego de ser examinado por un facultativo médico e identificado, ingresó detenido en carácter de contraventor. Finalmente, el conductor recuperó su libertad a las seis horas -luego de cumplirse el plazo legal de detención-, fijó domicilio y quedó a disposición del juzgado interviniente.