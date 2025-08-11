Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación contrarreloj derivó este lunes en varios allanamientos en Las Heras, ordenados por el Juzgado de Instrucción N°1, en el marco de una causa por lesiones gravísimas que conmociona a la comunidad. El hecho, ocurrido el pasado sábado en plena vía pública, dejó a un hombre de 33 años internado en terapia intensiva luego de recibir una puñalada y múltiples golpes en la cabeza.

Desde las primeras horas de la mañana, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) desplegaron un operativo coordinado en distintos puntos de la ciudad, bajo la supervisión del ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, y del director de la Dirección de Investigaciones y Narcocriminalidad, comisario mayor Pablo Méndez. La acción policial incluyó dos allanamientos en viviendas del barrio Calafate y uno en el barrio Chaltén, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y una pequeña cantidad de marihuana presuntamente destinada al consumo personal.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que en el marco de estos procedimientos fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la pesquisa. El carácter positivo de los allanamientos, remarcaron desde la fuerza, permite fortalecer las pruebas recolectadas hasta el momento y acercar a los investigadores a esclarecer la violenta agresión.

El ataque, que por su brutalidad mantiene en vilo a vecinos y autoridades, se produjo el sábado alrededor de las 14, sobre la calle 13 de Diciembre, frente a un comercio local. Testigos indicaron que la víctima, que caminaba por la vereda, fue interceptada por varios individuos que lo golpearon salvajemente y le asestaron una herida punzante antes de huir rápidamente del lugar. El hombre quedó tendido sobre el pavimento, inconsciente y en grave estado. Continúa internado.