Un allanamiento judicial realizado en la noche del jueves en la ciudad de Las Heras permitió avanzar de manera decisiva en el esclarecimiento de un robo cometido días atrás contra un comercio local. El procedimiento, que culminó con dos personas detenidas y el secuestro de mercadería sustraída, fue el resultado de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, en una causa que había generado preocupación en el sector comercial.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz se pudo establecer que la diligencia comenzó alrededor de las 20:35 horas en un domicilio ubicado en la zona de chacra sur, manzana 815, con acceso por calle Paraná. La orden fue librada por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Las Heras, en el marco de una causa por robo denunciada por la propietaria de un local comercial, quien había advertido la sustracción de diversos elementos de su negocio por parte de autores hasta entonces desconocidos.

A partir de la denuncia, personal de la División de Investigaciones (DDI) local inició una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de registros fílmicos y la recolección de testimonios. Ese trabajo permitió identificar un domicilio presuntamente vinculado al hecho, lo que derivó en la solicitud de una orden de requisa domiciliaria al magistrado interviniente.

El allanamiento arrojó resultados altamente positivos. En la vivienda requisada, los efectivos policiales procedieron al secuestro de embutidos, prendas de vestir y diversos alimentos no perecederos, elementos que guardan relación directa con el robo denunciado. Todo lo incautado fue trasladado al depósito de la División interviniente, quedando a disposición de la Justicia.

En el mismo procedimiento fueron aprehendidos los moradores del inmueble, identificados como Morales J. C. y Morales J., quienes fueron conducidos a la División Comisaría Segunda en calidad de aprehendidos y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1, que ahora deberá resolver su situación procesal.

Por disposición del magistrado local, los elementos secuestrados serán sometidos a un acta de reconocimiento y posterior entrega a la comerciante damnificada, un paso clave para cerrar el circuito del daño sufrido y avanzar en la instancia judicial correspondiente.

Del operativo participaron efectivos de la DDI local, con la colaboración del personal de la División Comisaría Segunda. El caso continúa bajo investigación, mientras la Justicia analiza las responsabilidades de los detenidos y define los próximos pasos en la causa.