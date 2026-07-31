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Alrededor de las 05:02 de la madrugada del jueves 30 de julio, los uniformados de la Comisaría Segunda de la localidad de Las Heras tomaron intervención tras un llamado del Hospital Distrital, donde dieron a conocer que un hombre había ingresado con una herida causada presuntamente por un arma blanca.

Personal policial se constituyó en el centro asistencial y la médica de turno confirmó que el paciente presentaba una herida cortante en el muslo izquierdo, de acuerdo a la información que accedió La Opinión Austral, a través de fuentes policiales.

Asimismo, al ser entrevistado, el hombre le relató a los efectivos que se encontraba en su vivienda del barrio Güemes junto a su hermano consumiendo bebidas alcohólicas, cuando este último se tornó agresivo y lo hirió con un cuchillo de cocina.

Finalmente, consultado expresamente sobre su voluntad de iniciar la acción penal por las lesiones sufridas, el hombre respondió negativamente. La causa quedó caratulada como “lesiones leves” y a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la ciudad.