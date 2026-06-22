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La rápida reacción de dos policías que se encontraban de franco permitió frustrar un robo en una vivienda en construcción de la ciudad de Las Heras y derivó en la aprehensión de dos sospechosos, uno de ellos menor de edad.

De acuerdo a lo consignado por el portal de noticias local Periódico Las Heras, el hecho ocurrió durante la tarde del viernes en el barrio Las Américas, cuando ambos efectivos compartían unos mates en el domicilio de uno de ellos y advirtieron movimientos que les resultaron llamativos en una obra ubicada en la manzana 378 del sector.

Según trascendió, desde la vivienda observaron cómo dos individuos ingresaban y salían reiteradamente de una casa que aún se encontraba en construcción. La situación despertó sospechas inmediatas, por lo que los uniformados decidieron alertar a la Policía y actuar preventivamente hasta la llegada de un móvil.

Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron a los sospechosos ya reducidos y bajo control. Los policías explicaron que habían observado al menos tres ingresos y egresos de los individuos al inmueble, una conducta que consideraron incompatible con una actividad normal en la propiedad.

Posteriormente, se constató que tanto una ventana como una puerta de la vivienda presentaban daños y signos de haber sido forzadas, lo que reforzó la hipótesis de un hecho delictivo.

Los aprehendidos fueron identificados como un adolescente de 15 años y un hombre de 30 años de apellido Rivas. Ambos fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la propietaria de la vivienda se presentó en el lugar y verificó los daños ocasionados. Además, constató el faltante de dos inodoros y dos lavamanos que se encontraban destinados a la obra, por lo que formalizó la denuncia ante las autoridades.

La investigación avanzó rápidamente y, por disposición del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Las Heras, el mayor de edad quedó inicialmente aprehendido y luego fue detenido e incomunicado.

En tanto, el adolescente fue entregado a sus progenitores mediante las actuaciones de rigor previstas para estos casos.