Un intento de robo y posterior daño a un vehículo particular se registró en el barrio Las Américas de Las Heras la noche del jueves, cuando un hombre, hermano de Gimena Extremador, víctima de un asesinato que está próximo a llegar a juicio, fue alertado por un vecino sobre personas intentando forzar la puerta de su domicilio.

Al llegar, observó a una mujer con un casco en la cabeza forcejeando la puerta con un elemento contundente. Sin embargo, al percatarse de la presencia del propietario, huyó en una motocicleta. En ese momento, el vehículo del damnificado fue impactado por una piedra y resultó con daños en el cristal de la ventana trasera.

El incidente se desencadenó a las 20:30 horas, cuando el hombre, llamado Maximiliano, se encontraba en la casa de su progenitora, Gabriela Extremador. Allí recibió un llamado telefónico de un vecino que le informó que dos personas estaban intentando ingresar a su domicilio particular, conoció La Opinión Austral.

Inmediatamente, el ciudadano se dirigió a su morada a bordo de su vehículo Fiat Cronos y, al arribar al lugar, divisó a una persona que coincidía con la descripción de una mujer de aproximadamente 1,65 metros de altura y contextura robusta, quien vestía un pantalón tipo calza color bordo y llevaba un casco de motocicleta rojo. Estaba tratando de abrir la puerta de su casa.

Al percatarse de la presencia del denunciante, la causante emprendió la huida inmediatamente en la motocicleta. En ese preciso instante, mientras el denunciante descendía de su vehículo, una de las ventanillas fue impactada por una piedra que le ocasionó daños en el cristal.

Tras perder de vista a la persona que huía, el damnificado constató los daños en la puerta de ingreso y en la perilla de la ventana de su morada, aunque no se registraron faltantes. Se llevaron a cabo las diligencias procesales de rigor. El denunciante no señaló sospechosos ni realizó una valuación de los daños.