En una jornada marcada por intensos vientos en la localidad, personal de la División Cuartel 11° de Bomberos de Las Heras debió intervenir en dos situaciones de riesgo registradas este lunes en el barrio Las Américas.

El primer llamado se recibió alrededor de las 17:25 horas, cuando una vivienda ubicada en el Solar 10 reportó un elemento con peligro de caída desde un piso superior. Al arribar al lugar, la dotación del Móvil 315 constató que una lona de pileta se encontraba parcialmente desprendida, con riesgo inminente de caer sobre un vehículo estacionado en el exterior. De manera preventiva, los efectivos procedieron a asegurar y descender el material en forma controlada, para luego resguardarlo y sujetarlo en el patio interno de la propiedad, eliminando cualquier posibilidad de daño a terceros.

Más tarde, cerca de las 19:00 horas, los bomberos volvieron a ser convocados al mismo barrio tras el alerta de una vecina por el desprendimiento de chapas en la planta alta de una vivienda en construcción. Durante la tarde, el viento superó los 50 kilómetros por hora, con ráfagas que habrían alcanzado los 90 km/h en distintos sectores de Las Heras, generando condiciones propicias para este tipo de contingencias.

En este segundo operativo, el personal trabajó en altura utilizando la escalera reglamentaria de dotación y, mediante herramientas manuales, procedió a clavar y fijar las chapas a los tirantes de madera, neutralizando el riesgo de voladura y posibles daños a viviendas linderas o transeúntes.

Ambas intervenciones concluyeron sin personas lesionadas y pusieron nuevamente en evidencia el impacto del viento patagónico en estructuras livianas o elementos sueltos. Desde el cuartel recordaron a la comunidad la importancia de asegurar chapas, lonas y objetos livianos en techos y balcones, especialmente en jornadas ventosas, a fin de evitar accidentes y daños materiales.