Un joven de aproximadamente 26 años fue encontrado sin vida en una vivienda prefabricada en construcción ubicada en el barrio Las Américas, en la localidad de Las Heras, según confirmaron fuentes policiales a La Opinión Austral. El hallazgo ocurrió hace poco más de 25 minutos, luego de que un aviso alertara a las autoridades sobre la situación dentro del inmueble.

La estructura, que se encontraba en condiciones precarias, era utilizada de manera informal como espacio de residencia. En su interior se encontró un colchón, ropa y otros elementos personales que indicarían que el joven permanecía allí desde hacía algún tiempo.

Intervención judicial y pericias de rigor

El Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1 tomó intervención inmediata y ordenó el trabajo del Gabinete Criminalístico Local, que realiza tareas periciales en el lugar para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trataría de un suicidio. En la escena se habría encontrado una nota de carácter póstumo que ya fue puesta a disposición de la investigación.

Identificación y lazos familiares

La víctima fue identificada como Benjamín Campos, de 26 años, oriundo de Pico Truncado. Según fuentes consultadas, el joven tenía familiares en Las Heras, incluida una hermana que fue notificada y convocada a la comisaría tras el hallazgo.

Los indicios encontrados en la vivienda refuerzan la hipótesis de que Campos residía allí de manera temporal, pese a las condiciones limitadas del lugar.